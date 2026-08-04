Ghaziabad News: पशु ले जा रही महिलाओं को तस्कर बताकर पीटा
Ghaziabad News: मोदीनगर में मां-बेटी को हिंदू रक्षा दल की ब्लॉक अध्यक्ष सपना अग्रवाल ने पशु तस्करी के आरोप में मारा। घटना के विरोध में कश्यप समाज ने थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वायरल वीडियो में मारपीट की दृश्य दिखाई दे रही है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। मोदीनगर से मुरादनगर पशु ले जा रही मां-बेटी के साथ हिंदू रक्षा दल की ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और उन्हें पशु तस्कर साबित करने का प्रयास किया। मारपीट के विरोध में कश्यप समाज के लोगों ने मंगलवार को थाने पर प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर की चुन्ना भट्टी कॉलोनी निवासी दीपा और उनकी मां सुमन परिवार का लालन पालन करने के लिए पशु पालन करती है। वह सोमवार शाम अपने पशु को मोदीनगर से मुरादनगर ले जा रही थी। जब वह दिल्ली मेरठ मार्ग पर सिखेड़ा मार्ग पर पहुंची तो हिंदू रक्षा दल की ब्लॉक अध्यक्ष सपना अग्रवाल ने उन्हें रोक लिया और पशु तस्करी करने का आरोप लगाया।
आरोप है कि सपना ने अपने साथियों के साथ मिलकर मां-बेटी की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दीपा ने बताया कि यदि आसपास के लोग नहीं बचाते तो वह जान से मार देते। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामाला शांत कराया। वहीं, मंगलवार को कश्यप समाज के लोग एकत्र होकर मोदीनगर थाने पहुंचे और मुकदम दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। उनका कहना है कि मॉब लिचिंग करने का प्रयास किया गया। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार सपना अग्रवाल और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अराजकता फैलाने की इजाजत किसी भी नहीं दी जाएगी।
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