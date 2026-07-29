Ghaziabad News: हाईराइज सोसाइटी में कुत्तों और बंदरों का आतंक

निवासियों की चिंताएँ

मंगलवार को एक दिन में हुईं दो घटनाओं के बाद से निवासियों में रोष व्याप्त है। निवासियों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च कर गेटेड सोसाइटी में रहने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। कुत्तों और बंदरों के आतंक के चलते बच्चों को पार्क या बाहर खेलने भेजने में भी डर लग रहा है। अकेल बच्चों पर कुत्ते आए दिन हमला करते रहते हैं। वहीं, बंदर के झपटने की भी तादात बढ़ती जा रही है। सामान लाने-लेजाने के वक्त डर लगता है कि कहीं ऊपर से बंदर न झपट पड़ें या नीचे कुत्ते पीछे न पड़ जाएं। ब्रेव हार्ट सोसाइटी निवासी दीपांशु मित्तल ने राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रैंड सवाना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बंदरों का झुंड पूरी सोसाइटी में जमकर उत्पात मचा रहा है। दीपांशु का कहना है कि हाईराइज इमारतों में बंदर बालकनी और पाइप के रास्ते फ्लैटों में घुस जाते हैं। आते-जाते लोगों को पर झपटते हैं। कुत्तों के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। निवासियों ने नगर निगम और वन विभाग से मांग की है कि सोसाइटियों से कुत्तों और बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे。