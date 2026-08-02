Ghaziabad News: बंदरों ने दो माह में 38 लोगों को काटकर घायल किया
Ghaziabad News: लोनी की इंद्रापुरी कॉलोनी में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। पार्क और गलियों में भोजन की खोज में घूम रहे बंदरों ने लोगों को काटकर घायल कर दिया है। पिछले दो महीनों में 38 लोग बंदरों के हमलों में घायल हुए हैं। स्थानीय लोग अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं।
Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी बार्डर थानाक्षेत्र की इंद्रापुरी कालोनी में बंदरों का आतंक है। कॉलोनी में भोजन की तलाश में घूम रहे बंदर पार्क, गलियों और घर में उत्पात मचा रहे है। बंदर गलियों, छतों पर बच्चों और बुजुर्गों को काट रहे हैं। बंदरों के भय के चलते महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने घर की छतों पर जाना बंद कर दिया है। पिछले दो माह में बंदर 38 लोग बंदर के हमले में घायल हो चुके है। लोगों ने अधिकारियों से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। बंदरों के आतंक से इंद्रापुरी कॉलोनी में रहने वाले लोग परेशान है।
लोगों के मुताबिक कॉलोनी के पार्क, घरों की छत व गलियों में बंदरों का झुंड भोजन की तलाश में घूमता रहता है। भोजन के लिए बंदर लोगों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते है। कॉलोनी में रहने वाले यशवीर ने बताया कि बंदरों के भय से महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने छत और गलियों में अकेले जाना बंद कर दिया है। बंदरों से बचने के लिए लोग घरों में कैद करने को विवश है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में बंदर कई लोगों को काटकर घायल कर चुके है। बंदर अक्सर पार्क व छतों पर झुंड में बैठे रहते है। कॉलोनी में रहने वाले अर्पित ने बताया कि बंदर भोजन के लिए घर में घुसकर खाने पीने के साथ साथ अन्य सामान को नष्ट कर देते है। बच्चों के साथ साथ बड़ों से भी खाने-पीने का सामान छीन कर भाग जाते है। कई लोग तो बंदरों से बचने की कोशिश में गिरने से चोटिल हो चुके हैं। लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है। नगर पालिका खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी संजीव अवाना ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है। शासन निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इंद्रापुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डा नवनीत ने बताया कि पिछले दो माह में बंदरों के काटने के मामले में वृद्धि हुई है। लोगों को पार्क व छत पर अकेले जाने से बचना चाहिए।
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