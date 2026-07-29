Ghaziabad News: हाईराइज सोसाइटी में कुत्तों और बंदरों का आतंक
Ghaziabad News: गाजियाबाद में घरों के समीप बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। राजनगर रेजिडेंसी में एक कुत्ते ने तीन वर्षीय बच्ची को काट लिया जबकि केडीपी ग्रैंड सवाना में 50 बंदरों ने उत्पात मचाया। निवासियों ने नगर निगम और वन विभाग से इन समस्याओं के समाधान की मांग की है।
Ghaziabad News: मंगलवार देर रात केडीपी ग्रैंड सवाना में करीब 50 बंदरों के झुंड ने मचाया उत्पात, दूसरी तरफ राजनगर रेजिडेंसी में साढ़े तीन वर्षीय बच्ची को कुत्तों ने काटकर किया लहूलुहान
गाजियाबाद, गुलशन भारती। जिले की हाईराइज सोसाइटी में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को राजनगर रेजीडेंसी में कुत्तों के झुंड ने साढ़े तीन वर्षीय बच्ची का कान नोंच डाला, जिससे उसे पांच टांके लगाने पड़े। उसी रात केडीपी ग्रैंड सवाना सोसाइटी में देर रात करीब 50 बंदरों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया।
निवासियों का रोष
मंगलवार को एक दिन में हुईं दो घटनाओं के बाद से निवासियों में रोष व्याप्त है। निवासियों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च कर गेटेड सोसाइटी में रहने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। कुत्तों और बंदरों के आतंक के चलते बच्चों को पार्क या बाहर खेलने भेजने में भी डर लग रहा है। अकेल बच्चों पर कुत्ते आए दिन हमला करते रहते हैं। वहीं, बंदर के झपटने की भी तादात बढ़ती जा रही है। सामान लाने-लेजाने के वक्त डर लगता है कि कहीं ऊपर से बंदर न झपट पड़ें या नीचे कुत्ते पीछे न पड़ जाएं। ब्रेव हार्ट सोसाइटी निवासी दीपांशु मित्तल ने राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रैंड सवाना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बंदरों का झुंड पूरी सोसाइटी में जमकर उत्पात मचा रहा है। दीपांशु का कहना है कि हाईराइज इमारतों में बंदर बालकनी और पाइप के रास्ते फ्लैटों में घुस जाते हैं। आते-जाते लोगों को पर झपटते हैं। कुत्तों के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। निवासियों ने नगर निगम और वन विभाग से मांग की है कि सोसाइटियों से कुत्तों और बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे。
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