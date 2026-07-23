Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल का सभागार वार्ड में तब्दील

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल में तीन वार्ड बंद होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक वार्ड शुरू कर दिए है। अस्पताल के सभागार को वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही नेत्र वार्ड में भी सामान्य मरीजों को भर्ती किया जाने लगा है। एमएमजी की जर्जर बिल्डिंग में छत के लगातार गिरने की वजह से मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने ब्लॉक ए, बी और सर्जिकल वार्ड को बंद कर दिया है। इसकी वजह से भर्ती मरीजों को इलाज में परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन प्रबंधन ने धीरे-धीरे वैकल्पिक व्यवस्था करके वार्ड तैयार कर दिए हैं।

इसके तहत अस्पताल के सभागार को वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यहां 12 बेड लगा दिए गए हैं। इनमें छह बेड पर बच्चों का वार्ड और छह बेड का सर्जिकल वार्ड बनाया गया है, ताकि मरीजों को समय पर भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह नेत्र विभाग के 18 बेड पर भी सामान्य मरीजों को भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल में बुखार, संक्रमण और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों का दबाव लगातार बढ़ा है। सीएमएस डा. राकेश कुमार का कहना है कि तीन वार्ड बंद होने के बाद भी वैकल्पिक जगहों पर 90 बेड की क्षमता कर दी गई है। इससे काफी हद तक मरीजों की समस्या का समाधान हुआ है।