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Ghaziabad News: कांवड़ियों के लिए एमएमजी अस्पताल में वार्ड तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल ने कांवड़ यात्रा के दौरान महिला और पुरुष कांवड़ियों के लिए अलग-अलग वार्ड तैयार किए हैं। पुरुषों के लिए 20 बेड और महिलाओं के लिए 6 बेड रिजर्व किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाएं बेहतर की हैं, ताकि कांवड़ियों को चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा मिल सके।

Ghaziabad News: कांवड़ियों के लिए एमएमजी अस्पताल में वार्ड तैयार

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल में महिला और पुरुष कांवड़ियों के लिए अलग-अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। मेडिकल वार्ड में पुरुष कांवड़ियों के लिए 20 बेड और महिला कांवड़ियों के लिए छह बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्वस्थ होने पर इमरजेंसी से कांवड़ियों को सीधे आरक्षित वार्ड में भेज दिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने शुरुआत में जर्जर भवन और सीमित संसाधनों के कारण कांवड़ियों के लिए अलग से बेड आरक्षित नहीं किए थे। प्रयोग में नहीं आ रही इमारत में दो वार्ड पहले से ही बंद होने के कारण मरीजों को भर्ती करने में लगातार परेशानी आ रही थी। हालांकि, कांवड़ यात्रा को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है।

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मेडिकल वार्ड के शौचालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जबकि स्टाफ के लिए बने शौचालय को मरीजों के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल वार्ड के कॉरिडोर की मरम्मत भी कराई गई है, ताकि वार्ड को दोबारा सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और मरीजों को भर्ती करने में किसी तरह की असुविधा न हो। अस्पताल के सीएमएस डॉ. राकेश कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों के उपचार के लिए नए महिला वार्ड में महिला कांवड़ियां के लिए छह बेड और मेडिकल वार्ड को पुरुष कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वार्ड में उपचार के लिए सभी दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

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