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Ghaziabad News: दिनभर बादलों और धूप की आंख-मिचौनी, उमस से बेहाल रहे शहरवासी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: - वजीराबाद तहसील क्षेत्र और गोल्फ कोर्स रोड पर दर्ज हुई पांच एमएम बारिश, थोड़ी देर राहत के बाद फिर बढ़ी चिपचिपी गर्मी

Ghaziabad News: दिनभर बादलों और धूप की आंख-मिचौनी, उमस से बेहाल रहे शहरवासी

Ghaziabad News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। साइबर सिटी और नए गुरुग्राम क्षेत्र में बुधवार को मौसम का मिला-जुला और अजीबोगरीब मिजाज देखने को मिला। दिनभर बादलों और धूप के बीच चली आंख-मिचौनी के दौरान हवा में नमी का स्तर अधिक रहने से लोग तीखी और चिपचिपी उमस से बुरी तरह परेशान रहे। हालांकि, शाम ढलते-ढलते छाए बादलों से तापमान में हल्की नरमी जरूर महसूस की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भले ही पारा नियंत्रण में रहा, लेकिन वातावरण में मौजूद भारी आर्द्रता के कारण दिनभर पसीने छुड़ाने वाली गर्मी बनी रही।

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कहीं बूंदाबांदी तो कहीं सूखा रहा शहर

बुधवार को बारिश का दायरा बेहद सीमित रहा। वजीराबाद तहसील क्षेत्र, डीएलएफ और गोल्फ कोर्स रोड के आसपास ही करीब पांच एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस हल्की वर्षा से कुछ देर के लिए तो मौसम खुशनुमा हुआ, लेकिन पानी थमते ही उमस का असर दोबारा बढ़ गया। शहर के अधिकांश अन्य हिस्से पूरी तरह सूखे रहे, जिससे वहां के निवासियों को राहत नहीं मिल सकी।

दो अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक, गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो अगस्त तक शहर में रुक-रुक कर बारिश का यह दौर जारी रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बौछारें भी गिर सकती हैं।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम में बुधवार का अधिकतम तापमान कितना था?
गुरुग्राम में बुधवार का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस था।
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