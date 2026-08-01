Ghaziabad News: अलग-अलग स्थानों से दो किशोर लापता
Ghaziabad News: मोदीनगर की इंद्रापुरी कॉलोनी की रेशमा रानी ने बताया कि उसका 13 साल का बेटा 26 जुलाई को मिठाई लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। इसके अलावा, लक्ष्मी नगर से 14 साल का लवीश कुमार भी लापता हो गया है। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। नगर की इंद्रापुरी कॉलोनी निवासी रेशमा रानी ने बताया कि मेरा 13 वर्षीय बेटा 26 जुलाई की सुबह हलवाई की दुकान से मिठाई लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। खोजबीन के बाद परिजनों ने मोदीनगर थाने में तहरीर दी है। इसके अलावा लक्ष्मी नगर कॉलोनी से 14 वर्षीय लवीश कुमार भी लापता हो गया। किशोर 30 जुलाई को मोदीनगर से बागपत के बलैनी जाने के लिए निकला था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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