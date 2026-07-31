Ghaziabad News: डेढ़ साल की बच्ची संदिग्ध हालात में लापता

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थानाक्षेत्र में लालकुआं पुल के नीचे सो रहे मजदूर की डेढ़ वर्षीय बेटी संदिग्ध हालात में लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग न मिलने पर पिता ने पुलिस से शिकायत की। पिता ने बच्ची को चोरी करने का अंदेशा जताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थानाक्षेत्र की चांदमारी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले सलीम ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि वह मूलरूप से शामली जिले के ग्राम मैलेडी का रहने वाला है और मजदूरी करता है। उसने बताया कि 28 जुलाई की रात वह अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी साईन के साथ लालकुआं पुल के नीचे सोया था।

देर रात दोनों वहीं थे, लेकिन सुबह करीब उठने पर उसने देखा कि उसकी बेटी वहां नहीं थी। सलीम का कहना है कि उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की और काफी देर तक अपने स्तर पर बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। लगातार खोजबीन के बावजूद जब बच्ची नहीं मिली तो उसने 30 जुलाई को कविनगर थाने पहुंचकर शिकायत दी और बेटी को सकुशल बरामद कराने की मांग की। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के लापता होने के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बच्ची की तलाश के लिए सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है।