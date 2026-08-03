Ghaziabad News: दवा लेने निकली किशोरी लापता
Ghaziabad News: गाजियाबाद के संजयनगर सेक्टर-23 की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय बहन 22 जुलाई को दवा लेने गई थी और वापस नहीं आई। उसे सोनू नाम के युवक से संपर्क करने का संदेह है, जिसने उसे बहलाकर ले जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। संजयनगर सेक्टर-23 स्थित ग्राम गुलधर में रहने वाली महिला ने थाने में शिकायत देकर बताया कि 22 जुलाई को उनकी 17 वर्षीय छोटी बहन घर से मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। आरोप है कि उनकी बहन पहले से सोनू नाम के युवक के संपर्क में थी। आशंका है कि सोनू उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
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