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Ghaziabad News: उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेधावी सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मेवाड़ कॉलेज में रविवार को अभिव्यक्ति पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 287 छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 46 मेधावी छात्रों को खास सम्मान दिया गया। पुरस्कार मेवाड़ ग्रुप के डॉ. अशोक कुमार गदिया और डॉ. अलका अग्रवाल ने वितरित किए।

Ghaziabad News: उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेधावी सम्मानित

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वसुंधरा सेक्टर-चार स्थित मेवाड़ कॉलेज में रविवार को अभिव्यक्ति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में 46 मेधावी छात्रों सहित 287 छात्र-छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार मेवाड़ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार गदिया और निदेशिका डॉ. अलका अग्रवाल ने प्रदान किए।

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