Ghaziabad News: रीडरों को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए

Ghaziabad News: गाजियाबाद में डीसीपी ट्रांस हिंडन और सिटी ने रीडरों की बैठक में कार्यप्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने पर जोर दिया। रीडरों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई।

Ghaziabad News: -डीसीपी ट्रांस हिंडन और सिटी ने दोनों जोन के समस्त रीडरों के साथ बैठक की -अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, गुणवत्तापूर्ण कार्य और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया

बैठक का उद्देश्य गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कमिश्नरेट में कार्यालय के कार्यों को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बुधवार को नगर एवं ट्रांस हिंडन जोन के सभी रीडरों की बैठक आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता डीसीपी नगर एवं ट्रांस हिंडन ने की। इस दौरान उन्होंने रीडरों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए।

रीडरों की भूमिका बैठक में डीसीपी सिटी और ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने कहा कि रीडर किसी भी पुलिस कार्यालय की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कार्यालय में आने वाली पत्रावलियों, अभिलेखों और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। ऐसे में सभी रीडर अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करें और प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें। उन्होंने अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्यालयी रिकॉर्ड अद्यतन रखें जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्रावली या दस्तावेज की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही लंबित पत्रावलियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचने के लिए भी निर्देशित किया गया।

कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता गोष्ठी के दौरान कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कार्यों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीसीपी ने कहा कि पुलिस विभाग की कार्यकुशलता केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यालयी व्यवस्था का सुचारु संचालन भी आमजन को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठक के अंत में रीडरों को निर्देशित किया गया कि वह कार्यालयी कार्यों के दौरान शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करें तथा अपने कार्यों में अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में योगदान दें।