Ghaziabad News: गुलधर-दुहाई औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी के लिए समिति गठित
Ghaziabad News: -उद्योग बंधुओं की बैठक में उद्यमियों ने विभिन्न समस्या रखी -मेरठ रोड पर जलभराव होने
Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों ने विभिन्न समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने गुलधर और दुहाई औद्योगिक क्षेत्र के बाहर मेरठ रोड पर जल निकासी के लिए समिति गठित की।
बैठक की अध्यक्षता
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक हुई। इसमें जनपद के उद्यमियों, औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गुलधर और दुहाई औद्योगिक क्षेत्र के बाहर मेरठ रोड पर जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा की। निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने अवगत कराया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए पीएनजी और विद्युत लाइनों के स्थानांतरण की आवश्यकता है। इसके लिए जिलाधिकारी ने निगम के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, परियोजना प्रबंधक आरआरटीएस, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड मुरादनगर, अधिशासी अभियंता जलकल और उपायुक्त उद्योग को शामिल कर एक समिति गठित की। समिति को समाधान और अनुमानित लागत तैयार करने के निर्देश दिए।
निर्देश और समाधान
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बैठक में प्रस्तुत सभी मामलों का 15 दिन के भीतर निस्तारण कर आख्या उपलब्ध कराई जाए। निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन एवं प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित यदु गैस एजेंसी, साइट-4 के पास यूपीसीडा के पार्क में कब्जा और अतिक्रमण की शिकायत का निस्तारण कराने के लिए कहा। इसके लिए उपमहाप्रबंधक (सिविल प्रथम) यूपीसीडा और एसडीएम सदर को पैमाइश कराने के लिए कहा। विद्युत वितरण खंड मुरादनगर में विद्युत लाइन को भूमिगत किए जाने की समीक्षा की। यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्र के पास डंपिंग यार्ड से नियमित कूड़ा उठाने के लिए कहा। नगर पालिका परिषद मोदीनगर को मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। लोनी तिराहे पर नो-एंट्री के दौरान आने वाले मालवाहक वाहनों को सीज कराने के लिए कहा।
सामान्य प्रश्न
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