Ghaziabad News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। सावन के पहले सोमवार पर ट्रांस हिंडन क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पूरे दिन शिवालयों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मोहन नगर मंदिर में पुलिस बल तैनात रहा। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के श्रीगोपेश्वर महादेव मंदिर (वैशाली), श्रीशिव मंदिर (इंदिरापुरम), शिव शक्ति संक्रांति मंदिर (वसुंधरा), श्रीशिव मंदिर (वैशाली सेक्टर),मोहन नगर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर (मोहन नगर) और सनातन धर्म मंदिर (राजेंद्र नगर) समेत अन्य शिवालयों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।