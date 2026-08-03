Ghaziabad News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Ghaziabad News: सावन के पहले सोमवार पर ट्रांस हिंडन क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोग जलाभिषेक और पूजा-अर्चना कर रहे थे। मोहन नगर मंदिर में सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रही। श्रद्धालुओं ने अर्पित किए गंगाजल, दूध, और फूलों के साथ भगवान शिव की आराधना की।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। सावन के पहले सोमवार पर ट्रांस हिंडन क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पूरे दिन शिवालयों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मोहन नगर मंदिर में पुलिस बल तैनात रहा। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के श्रीगोपेश्वर महादेव मंदिर (वैशाली), श्रीशिव मंदिर (इंदिरापुरम), शिव शक्ति संक्रांति मंदिर (वसुंधरा), श्रीशिव मंदिर (वैशाली सेक्टर),मोहन नगर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर (मोहन नगर) और सनातन धर्म मंदिर (राजेंद्र नगर) समेत अन्य शिवालयों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।
श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस व्यवस्था की गई थी। मोहन नगर मंदिर के पुजारी सुधीर शर्मा ने बताया कि सावन के पहले सोमवार पर हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में सुबह से दोपहर तक जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहा और पूरे दिन श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के चलते दर्शन और जलाभिषेक शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।
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