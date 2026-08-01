Ghaziabad News: युवक के सिर पर वार कर मोबाइल लूटा
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थाना क्षेत्र के राजनगर में दवा लेने जा रहे एक युवक पर हमला कर बाइक सवार दो बदमाश उसका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घ
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थाना क्षेत्र के राजनगर में दवा लेने जा रहे एक युवक पर हमला कर बाइक सवार दो बदमाश उसका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनगर सेक्टर-छह निवासी अभिनव ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि 29 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे वह दवा लेने के लिए घर से सेंट्रल पार्क होते हुए सेक्टर-दस की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उसके सिर पर वार कर दिया।
अचानक हुए हमले से वह संभल पाता, इससे पहले बदमाश उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि लूटे गए मोबाइल में दो सिम कार्ड लगे थे और उसमें महत्वपूर्ण निजी जानकारी भी मौजूद थी। घटना के बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों को चिन्हित करने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।
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