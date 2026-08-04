Ghaziabad News: कार में गांजा तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा, दो गिरफ्तार

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। स्वाट टीम अपराध शाखा और वेव सिटी पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए कार से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने कार से करीब 21 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने खुलासा किया कि वह बिहार से गांजा मंगाकर दिल्ली-एनसीआर में आपूर्ति करते थे। पुलिस अब गिरोह के दो अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि सोमवार देर शाम दिल्ली की ओर से डासना स्थित उस्मान कॉलोनी के पास आने वाले मार्ग पर संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि एक कार में सवार दो युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर क्षेत्र में आपूर्ति करने आने वाले हैं। सूचना मिलते ही टीम बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध कार को रूकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर चालक और उसके साथ बैठा युवक भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोजपुर थानाक्षेत्र के गांव नाहली निवासी फिरोज खान और मसूरी थानाक्षेत्र के गांव नाहल निवासी मोहम्मद जैद के रूप में हुई। कार की डिग्गी में रखे एक बड़े थैले से टेप लगाकर पैक किए गए सात बंडल बरामद हुए। जांच में सभी बंडलों में गांजा मिला। वजन करने पर इसकी मात्रा 20 किलो 972 ग्राम पाई गई.