Ghaziabad News: कौशल स्पेक्ट्रम शैक्षणिक प्रदर्शनी आयोजित
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के वसुंधरा स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में एक कौशल स्पेक्ट्रम शैक्षणिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों ने भाग लिया। आयोजन का उद्घाटन प्रधानाचार्या डॉ. कल्पना महेश्वरी ने किया। अभिभावकों ने छात्रों की विषय-ज्ञान और रचनात्मकता की सराहना की।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वसुंधरा स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में शनिवार को कौशल स्पेक्ट्रम शैक्षणिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ प्रधानाचार्या डॉ. कल्पना महेश्वरी ने किया। प्रदर्शनी में कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। अभिभावकों ने विद्यार्थियों के विषय-ज्ञान, प्रस्तुतीकरण कौशल और रचनात्मक सोच की सराहना की।
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