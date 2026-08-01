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Ghaziabad News: मद्रास क्रिकेट क्लब ने आठ विकेट से मैच जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में शांति देवी मेमोरियल टूर्नामेंट के अंतर्गत मद्रास क्रिकेट क्लब ने बालाजी क्रिकेट अकादमी को आठ विकेट से हराया। बालाजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाये और सभी विकेट खो दिए। इसके जवाब में, मद्रास क्लब ने मात्र 14.1 ओवर में 90 रन बनाकर जीत हासिल की।

Ghaziabad News: मद्रास क्रिकेट क्लब ने आठ विकेट से मैच जीता

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। दिनेश राज क्रिकेट अकादमी में चल रहे शांति देवी मेमोरियल टूर्नामेंट में शनिवार को मद्रास क्रिकेट क्लब और बालाजी क्रिकेट अकादमी के बीच मैच खेला गया। मैच में मद्रास क्रिकेट क्लब में आठ विकेट से जीत हासिल की। बालाजी क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 28.3 ओवर में 85 रन बनाकर सभी विकेट गवा दिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मद्रास क्लब की टीम ने 14.1 ओवर में दो विकेट खोकर 90 रन बना लिए।

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