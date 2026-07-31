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Ghaziabad News: फोन पर बातचीत बंद करने पर प्रेमी ने गला दबाकर की थी महिला की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: - घटना के समय महिला के दो छोटे बच्चे घर पर थे मौजूद -

Ghaziabad News: फोन पर बातचीत बंद करने पर प्रेमी ने गला दबाकर की थी महिला की हत्या

Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थाना क्षेत्र में फोन पर बातचीत बंद करने पर पूर्व किराएदार ने रस्सी से गला घोंटकर महिला की हत्या की थी। हत्यारोपी की महिला से छह माह से फोन पर बातचीत हो रही थी। मामले की जानकारी महिला के पति और हत्यारोपी की पत्नी को होने पर मकान खाली किया था। पुलिस ने हत्यारोपी को निठोरा रोड से गिरफ्तार किया है।लोनी थाना क्षेत्र की प्रेम नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले निसार की पत्नी रिजवाना की 25 जुलाई को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उनके मुताबिक मकान की दूसरी मंजिल पर रहने वाला फैजान उर्फ बहरा अक्सर पत्नी से मिलने आता था।

पड़ोसी और बच्चों के द्वारा शिकायत करने पर उसे घर आने से मना कर दिया था। इस पर वह मकान खाली कर अशोक विहार कॉलोनी में चला गया था। उनके मुताबिक फैजान 25 जुलाई को रिजवाना की हत्या कर फरार हो गया था। उस समय घर पर पत्नी और उसके दो छोटे बच्चे मौजूद थे। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि मृतका के पति की शिकायत और बच्चों के बयान के आधार पर फैजान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हत्यारोपी को गुरुवार देर रात निठोरा रोड से गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी ने बताया कि आठ माह से एक ही मकान में रहने के चलते उसकी निसार की पत्नी से बातचीत हो गई थी। वह अक्सर फोन पर बातचीत करते थे। जब निसार को बात पता चली तो पत्नी से बातचीत करने से मना करते हुए घर पर आने से मना कर दिया था। वहीं पत्नी की जीद के चलते सात जुलाई को मकान खाली कर अशोक विहार कॉलोनी में चला गया। उसने बताया कि मकान खाली करने के बाद रिजवाना ने फोन पर बातचीत करनी बंद कर दी। वह शनिवार को उससे मिलने के लिए मकान पर पहुंचा। उस समय रिजवाना और दो छोटे बच्चे मौजूद थे। बच्चों को गेम खेलने के लिए मोबाइल दे दिया और रिजवाना से फोन पर बातचीत बंद न करने की बात कहीं। उसके न मानने पर कहासुनी के बाद प्लास्टिक की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर मौके से फरार हो गया।

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