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Ghaziabad News: पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: लोनी थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने पुराने विवाद के चलते एक युवक के साथ मारपीट की। पीड़ित ने विरोध किया तो तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है।

Ghaziabad News: पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट

Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ तीन युवकों ने पुराने विवाद के चलते मारपीट की। लोगों के एकत्र होने पर तीनों जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। राम वाटिका कॉलोनी निवासी मुबारक ने बताया कि सोमवार सुबह वह घर से काम के लिए बाइक पर निकले थे। घर से कुछ दूर पड़ोस में रहने वाले तीन युवकों किशन, कपिल और उज्जवल ने पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। विरोध किए जाने पर तीनों ने उनके साथ मारपीट की। उनके सिर पर चोट आई। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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