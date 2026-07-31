Ghaziabad News: ई-रिक्शा चुराकर भाग रहे आरोपी को दबोचा
Ghaziabad News: गाजियाबाद के घूकना मोड़ पर संदीप कुमार ने ई-रिक्शा चोरी का मामला पुलिस को बताया। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनका ई-रिक्शा चुरा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा किया और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। घूकना मोड़ गली नंबर-सात निवासी संदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे उन्होंने अपना ई-रिक्शा घूकना मोड़ स्थित शनि मंदिर के पास खड़ा किया था। कुछ देर बाद देखा तो ई-रिक्शा को एक व्यक्ति ले जा रहा है। उन्होंने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस को सौंप दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।