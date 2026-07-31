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Ghaziabad News: ई-रिक्शा चुराकर भाग रहे आरोपी को दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के घूकना मोड़ पर संदीप कुमार ने ई-रिक्शा चोरी का मामला पुलिस को बताया। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनका ई-रिक्शा चुरा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा किया और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

Ghaziabad News: ई-रिक्शा चुराकर भाग रहे आरोपी को दबोचा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। घूकना मोड़ गली नंबर-सात निवासी संदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे उन्होंने अपना ई-रिक्शा घूकना मोड़ स्थित शनि मंदिर के पास खड़ा किया था। कुछ देर बाद देखा तो ई-रिक्शा को एक व्यक्ति ले जा रहा है। उन्होंने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस को सौंप दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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