Ghaziabad News: यूपी के प्रवेश द्वार पर गंदगी से लोगों में नाराजगी
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के डीएलएफ कॉलोनी में उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार पर पिछले दो माह से कचरे का ढेर लगा है, जिससे स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। गंदगी से दुर्गंध फैल रही है, जिससे लोगों का बाहर आना मुश्किल हो गया है। नगर निगम से तत्काल सफाई की मांग की गई है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। डीएलएफ कॉलोनी स्थित दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर बने उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार पर गंदगी से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। प्रवेश द्वार के नीचे पिछले करीब दो माह से कूड़े का ढेर लगा होने के कारण आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। इससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवागमन करने वाले लोगों पर भी खराब प्रभाव पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदेश की पहचान माने जाने वाले प्रवेश द्वार के पास गंदगी का अंबार शहर की छवि को धूमिल कर रहा है। स्थानीय निवासी सुनील कुमार ने बताया कि नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन कॉलोनी से कचरा लाकर प्रवेश द्वार के पास खाली स्थान पर डाल देते हैं।
समय पर कूड़ा नहीं उठाए जाने के कारण वहां गंदगी का ढेर लग गया है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो गई है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रह रहे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से तत्काल कूड़ा हटवाने और भविष्य में यहां कचरा डंपिंग पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि शहर के प्रवेश द्वार की गरिमा बनी रहे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार का कहना है कि जल्द ही सफाई करा दी जाएगी।
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