Ghaziabad News: रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वैशाली सेक्टर-तीन एफ स्थित रामलीला मैदान की स्थिति बिगड़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मैदान की सतह पर गंदगी, टूटे हुए दीवारें और देखरेख की कमी से लोग परेशान हैं। समिति अध्यक्ष ने नगर निगम से सौंदर्यीकरण की लगातार मांग की है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वैशाली सेक्टर-तीन एफ स्थित रामलीला मैदान की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि देखरेख के अभाव में मैदान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सर्व समाज रामलीला समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि मैदान की दिवारे टूटने लगी है। जगह-जगह गंदगी का ढेर लगे हैं। इससे मैदान में सुबह और शाम टहलने आने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इस स्थिति के चलते आगामी रामलीला का आयोजन प्रभावित होगा। धर्मेंद्र ने बताया कि मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम से लगातार मांग की जा रही है।
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