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Ghaziabad News: युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव बताए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में एमएमएच कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता डॉ. राजपाल त्यागी ने इस विषय पर व्याख्यान दिया। अन्य उपस्थित व्यक्तियों में प्रो. आरएस यादव, प्रो. विक्रम सिंह शामिल थे।

Ghaziabad News: युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव बताए

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। एमएमएच कॉलेज में शनिवार को नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। इस दौरान प्रो. आरएस यादव, प्रो. विक्रम सिंह, प्रो. शैलेंद्र गंगवार, डॉ. हरिदत्त शर्मा, डॉ. रितेश यादव और डॉ. शिवम गुप्ता समेत अन्य उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता डॉ. राजपाल त्यागी ने नशा मुक्त भारत विषय पर व्याख्यान दिया।

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