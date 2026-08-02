Ghaziabad News: युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव बताए
Ghaziabad News: गाजियाबाद में एमएमएच कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता डॉ. राजपाल त्यागी ने इस विषय पर व्याख्यान दिया। अन्य उपस्थित व्यक्तियों में प्रो. आरएस यादव, प्रो. विक्रम सिंह शामिल थे।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। एमएमएच कॉलेज में शनिवार को नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। इस दौरान प्रो. आरएस यादव, प्रो. विक्रम सिंह, प्रो. शैलेंद्र गंगवार, डॉ. हरिदत्त शर्मा, डॉ. रितेश यादव और डॉ. शिवम गुप्ता समेत अन्य उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता डॉ. राजपाल त्यागी ने नशा मुक्त भारत विषय पर व्याख्यान दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।