Ghaziabad News: प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण का अभियान शुरू

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। शहर में प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को ड्रॉप (डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक) के चौथे चरण का शुभारंभ हुआ। वसुंधरा स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में नगर निगम, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन (आईपीसीए) स्कूल प्रशासन और किआ इंडिया के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। इस दौरान ड्रॉप कम्युनिटी बिन का अनावरण हुआ और प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए विशेष कलेक्शन वाहन को हरी झंडी दिखाई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि विशेष वाहन स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए कचरे से निकली प्लास्टिक व अन्य चीजों से बनाया है।

यह चलेगा नहीं, बल्कि इसे सभी स्कूलों में रखा जाएगा। यह बच्चों में छोटी उम्र से ही कूड़े को अलग-अलग रखने का संस्कार देगा। साथ ही उनमें यह समझ भी विकसित होगी कि कूड़े को अलग-अलग इकट्ठा किया जाए तो यह कितना उपयोगी हो सकता है। आईपीसीए की उपनिदेशक डॉ. राधा गोयल ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य केवल प्लास्टिक कचरे का संग्रह करना नहीं, बल्कि लोगों को कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण और जिम्मेदार निस्तारण के प्रति जागरूक बनाना भी है। वहीं किआ इंडिया के अतुल सूद ने कहा कि कंपनी पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। देश के 12 शहरों में चल रहे ड्रॉप में कंपनी की भागीदारी है। गाजियाबाद को अभियान से जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका विस्तार किया जा रहा है।