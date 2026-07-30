Ghaziabad News: मंदिर से लड्डू गोपाल की अष्टधातु मूर्ति चोरी
Ghaziabad News: शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 ए ब्लॉक में जय मां काली मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान लड्डू गोपाल की मूर्ति और अन्य सामान चोरी हो गया। घटना के बाद पार्षद रवि भाटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 ए ब्लॉक में जय मां काली मंदिर है। मंदिर के पुजारी अजय ने बताया कि मंदिर में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान काम करने के लिए एक व्यक्ति बुधवार को आया था। गुरुवार सुबह उठे तो लड्डू गोपाल की मूर्ति और अन्य सामान मंदिर से गायब मिला। घटना की जानकारी मिलने पर पार्षद रवि भाटी समेत अन्य मंदिर पहुंचे। उन्होंने थाने में शिकायत देकर आरोपी को गिरफ्तार करने और मूर्ति बरामद करने की मांग की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है।
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