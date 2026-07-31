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Ghaziabad News: टीबी कर्मचारी बाइक से सड़कों पर घूम कर कांवड़ियों को उपचार देंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सात रूट पर मोबाइल हेल्थ टीमों की तैनाती की है। इन टीमों में प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घंटे प्राथमिक उपचार देंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनिल कुमार यादव निगरानी करेंगे।

Ghaziabad News: टीबी कर्मचारी बाइक से सड़कों पर घूम कर कांवड़ियों को उपचार देंगे

Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा - स्वास्थ्य विभाग ने सात रूट बनाकर कर्मचारियों की 24 घंटे की ड्यूटी लगाई - जिला क्षय रोग अधिकारी मोबाइल टीम की निगरानी करेंगेगाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। कांवड़ मेला में शिवभक्तों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल हेल्थ टीमों की तैनाती की है। सात प्रमुख कांवड़ मार्गों पर टीबी कर्मचारी 24 घंटे बाइक या स्कूटी से कांवड़ियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएंगे।जिला क्षय रोग अधिकारी (डीटीओ) डॉ. अनिल कुमार यादव के निर्देशन में मोबाइल हेल्थ टीमों को कादराबाद पुलिस चौकी से गंगनहर, गंगनहर से राजनगर एक्सटेंशन, निवाड़ी तिराहा से लोनी, मेरठ तिराहा से मोहन नगर, मोहन नगर से दिल्ली बॉर्डर तथा नए बस स्टैंड से दूधेश्वरनाथ मंदिर सहित प्रमुख मार्गों पर लगाया गया है।

प्रत्येक टीम में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो मामूली चोट, थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का मौके पर ही उपचार करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजेंगे। डीटीओ डॉ. अनिल कुमार यादव खुद मोबाइल टीमों की निगरानी करेंगे। सभी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित रूट पर लगातार भ्रमण करें और बाइक पर स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पहचान लगाए, ताकि कांवड़िए स्वास्थ्य कर्मियों को रोककर स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे।

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