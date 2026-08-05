Ghaziabad News: कराटे प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दम दिखाया
Ghaziabad News: गाजियाबाद में सुशीला गर्ल्स इंटर कालेज में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में लगभग 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 श्रेणियों में चयनित खिलाड़ियों का मंडल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। प्रधानाचार्या अनुपम भारद्वाज ने विजेताओं को बधाई दी।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। सुशीला गर्ल्स इंटर कालेज में बुधवार को क्षेत्रीय और जिलास्तर की कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शहर के अलावा मोदीनगर, लोनी के करीब 70 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कराटे प्रतियोगिता में अंडर-14 में 18, अंडर-17 में 21 और अंडर -19 में 16 छात्र छात्राओं का चयन मंडल स्तर के लिए हुआ। चयनकर्ता अंजू भारती ने बताया कि आगामी 12 को सुशीला गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल प्रतियोगिता में ये सभी खिलाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, विद्यालय की प्रधानाचार्या अनुपम भारद्वाज ने विजेता खिलाडियों को बधाई दी।
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