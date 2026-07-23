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Ghaziabad News: कराटे बेल्ट टेस्ट में खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में हिंडन कराटे अकादमी में बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों का तकनीकी दक्षता, काता, कुमिते और शारीरिक परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन किया गया। 16 खिलाड़ियों को बेल्ट से सम्मानित किया गया। अकादमी के निदेशक सचिन त्यागी ने इस परीक्षण का महत्व बताया।

Ghaziabad News: कराटे बेल्ट टेस्ट में खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। हिंडन कराटे अकादमी में बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान कराटे की तकनीकों, काता, कुमिते एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया। टेस्ट में 16 खिलाड़ियों को बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। अकादमी निदेशक सचिन त्यागी और कोच आदेश शर्मा ने बताया कि बेल्ट टेस्ट का उद्देश्य खिलाड़ियों की तकनीकी दक्षता, अनुशासन एवं आत्मविश्वास का आकलन करना है। टेस्ट में प्रशांत त्यागी मुख्य अतिथि रहे।

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