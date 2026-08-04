Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: कराटे बेल्ट परीक्षा 16 खिलाड़ियों ने उत्तीर्ण की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद के ओरा स्पोर्ट्स क्लब अकादमी में सोतेरियो यूनियन कराटे बेल्ट परीक्षा आयोजित हुई। 16 खिलाड़ियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यथार्थ देशवाल ने ब्लू सेकेंड बेल्ट में 286 अंक प्राप्त कर टॉप किया। रियांशी, विधान और प्रीत ने क्रमशः येलो और ग्रीन बेल्ट में उत्कृष्ट स्थान हासिल किए। सभी सफल खिलाड़ियों को बधाई दी गई।

Ghaziabad News: कराटे बेल्ट परीक्षा 16 खिलाड़ियों ने उत्तीर्ण की

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। ओरा स्पोर्ट्स क्लब अकादमी में मंगलवार को सोतेरियो यूनियन कराटे बेल्ट परीक्षा हुई। 16 खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। खिलाड़ियों ने विभिन्न बेल्ट वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में यथार्थ देशवाल ने ब्लू सेकेंड बेल्ट वर्ग में 300 में से 286 अंक हासिल कर ओवरऑल टॉपर बने दर्श वर्मा ने 284 अंक के साथ दूसरा और रिद्धि शर्मा ने 276 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। येलो बेल्ट वर्ग में रियांशी ने 282 अंक के साथ पहला, विधान ने 281 अंक के साथ दूसरा और अविका ने 279 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

ग्रीन फर्स्ट बेल्ट वर्ग में प्रीत ने 251 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। बेल्ट परीक्षा में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर क्लब के प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों ने सभी सफल खिलाड़ियों को बधाई दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।