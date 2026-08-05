Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा: नंगे पांव कांवड़ियों की राह आसान करने में जुटे सफाई कर्मी
Ghaziabad News: - जीटी रोड पर फैले कंकड़-पत्थर और कचरा हटाने के लिए 100 सफाई कर्मचारी 24
Ghaziabad News: - जीटी रोड पर फैले कंकड़-पत्थर और कचरा हटाने के लिए 100 सफाई कर्मचारी 24 घंटे तैनात ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नगर निगम के सफाई कर्मी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। जीटी रोड पर नंगे पांव चलने वाले श्रद्धालुओं के पांव में कंकड़-पत्थर न चूभे, इसके लिए करीब 100 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे लगाई गई है। उनका मुख्य काम सड़क पर पड़े कंकड़, पत्थर, कांच के टुकड़े और अन्य गंदगी को तुरंत हटाना है।नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया की कांवड़ मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए 1030 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
इससे मार्ग पर गंदनी नहीं फैलेगी। इसके अलावा 100 सफाई कर्मी सुबह से देर शाम तक लगातार जर्जर जीटी रोड़ कांवड़ मार्ग की सफाई कर रहे हैं। जहां भी सड़क पर कंकड़, मलबा या कोई नुकीली चीज दिखाई देती है, उसे तुरंत हटाया जाता है। इसके साथ ही जगह-जगह फैली गंदगी भी साफ की जा रही है ताकि कांवड़ियों को साफ और सुरक्षित रास्ता मिल सके। रात के समय भी सफाई अभियान बंद नहीं किया जाता। सफाई कर्मचारियों को अलग-अलग टीमों में बांटा गया है, ताकि पूरे कांवड़ मार्ग पर हर समय निगरानी बनी रहे।
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