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Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा के लिए केसरिया रंग में रंगा बाजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: -शहर के मुख्य बाजारों में सोमवार को भी हुई बिक्री -टी शर्ट से लेकर अन्य

Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा के लिए केसरिया रंग में रंगा बाजार

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। श्रावण माह आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ियों के उत्साह को देखते हुए बाजार भी पूरी तरह केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। परिधानों, डमरू, त्रिशूल, झंडों के साथ कांवड़ सजाने की विभिन्न सामग्री भी दुकानों पर उपलब्ध है। सोमवार को भी लोग इन्हें खरीदते हुए नजर आए।गाजियाबाद के मुख्य बाजार घंटाघर, चौपला मंदिर, डासना गेट, दिल्ली गेट, सिहानी गेट, गोल मार्केट, गुड मंडी, जटवाड़ा, मालीवाड़ा, गांधीनगर, संजयनगर, गोविंदपुरम, शास्त्रीनगर, विजयनगर, प्रताप विहार आदि बाजार केसरिया रंग में नजर आने लगे हैं। दुकानों पर कांवड़ियों के लिए विभिन्न तरह के परिधान मौजूद हैं। बाजारों में महादेव प्रिंटेड टी-शर्ट, लोअर, भगवा वस्त्र, साफा, चश्मे, बैंड, रुद्राक्ष की मालाएं, डमरू, त्रिशूल, झंडे और कांवड़ सजाने का सामान खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है।

व्यापारियों का कहना है कि युवाओं में आधुनिक डिजाइन और आकर्षक प्रिंट वाली महादेव टी-शर्ट की सबसे अधिक मांग है। बाजार में 150 रुपये से एक हजार रुपये तक की टी-शर्ट, 50 से 250 रुपये तक के भगवा गमछे, 100 से 1000 रुपये तक की कांवड़ सजावट सामग्री और विभिन्न कीमतों में रुद्राक्ष माला, कलाई बैंड व शिव स्टिकर मौजूद हैं। दुकानदारों का दावा है कि पिछले तीन दिन में सबसे अधिक बिक्री हुई है। शनिवार से लेकर अब तक बिक्री में 15 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है और जैसे-जैसे कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचेगी, कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि युवा टोली बनाकर कांवड़ लेने जाते हैं। ऐसे में वह एक जैसी ही कपड़े पहनना पसंद कर रहे है। दुकानदार श्याम गुप्ता का कहना है कि सावन आने के बाद से बाजार में रौनक लौट आई है। हर कोई शिवभक्त हो गया है। बाजार में कांवड़ियों से संबंधित सामान की सबसे अधिक बिक्री हो रही है।

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