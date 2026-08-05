Ghaziabad News: मेरठ रोड पर कांवड़ शिविर तैयार, जल लेकर आने लगे कांवड़ियां

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। मेरठ रोड पर कांवड़ शिविर जगह-जगह तैयार हो गए हैं। हरिद्वार से कांवड़ियां जल लेकर आने लगे हैं। भगवान आशुतोष के जयकारों के साथ कांवड़ियां गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रवार से जीटी रोड और मेरठ रोड पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगेगी। गंगनहर पटरी और पाइप लाइन मार्ग पर हरिद्वार से कांवड़ लाने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। मेरठ रोड पर भी कावड़ियां जल लेकर आ रहे हैं। मेरठ रोड, गंगनहर पटरी और पाइप लाइन मार्ग केसरिया रंग में रंगने लगे हैं। जनपद से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की तरफ जाने वाले कांवड़ियां निकल रहे हैं। भगवान भोले के जयकारों के साथ कांवड़ियां आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह मेरठ रोड शिव की भक्ति में तब्दील होने लगी है। कांवड़ियों के विश्राम और प्रसाद के लिए जगह-जगह शिविर लगा गए हैं। कांवड़ियां सुविधा के हिसाब से शिविर में ठहरकर आराम कर रहे हैं। अंबिका सेवा समिति ने मेरठ रोड पटेलनगर में कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया। इसके अलावा मोदीनगर, मुरादनगर, दुहाई आदि स्थानों पर कांवड़ शिविर लग गए हैं। शुक्रवार से हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होने लगेगा。