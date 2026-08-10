Ghaziabad News: कांवड़ : शिवभक्तों के रंग में रंगा एमएमजी अस्पताल का माहौल

पार्क में कांवड़ियों की विश्राम की व्यवस्था

दवा काउंटर, ओपीडी कॉरिडोर और पार्क के आसपास कांवड़िये विश्राम करते नजर आ रहे। रास्ते बंद होने से मरीजों के साथ डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को भी पहुंचने में परेशानी हो रही। दूधेश्वरनाथ मंदिर में शिवरात्रि पर लाखों शिवभक्त जलाभिषेक करते हैं। इसकी वजह से मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा चुका है। मंदिर से सटा होने की वजह से इसका असर अस्पताल की ओपीडी पर भी पड़ रहा है। सोमवार को एमएमजी अस्पताल में कुल 1492 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इनमें 597 महिलाएं, 673 पुरुष और 222 बच्चे ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचे। सीएमएस डा. राकेश कुमार के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। मार्ग बंद होने और यातायात व्यवस्था में बदलाव के कारण दूर-दराज से आने वाले मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरह संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। यहां 676 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सामान्य दिनों में अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा 900 से 1000 तक पहुंच जाता है।