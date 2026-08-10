Ghaziabad News: कांवड़ : शिवभक्तों के रंग में रंगा एमएमजी अस्पताल का माहौल
Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में मरीजों की संख्या में 40 प्रतिशत की कमी आई है। कांवड़ियों की मौजूदगी से अस्पताल परिसर में शिवभक्ति का माहौल है और भंडारे का आयोजन किया गया है। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं।
Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा - अस्पताल में कांवड़ियों ने डेरा डाला, मरीजों की संख्या हुई कम - रास्ते बंद होने से डॉक्टर और कर्मचारियों को भी पहुंचने में हो रही परेशानी
गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्ट का असर एमएमजी अस्पताल की ओपीडी पर भी पड़ रहा। ओपीडी में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, परिसर में कांवड़ियों ने डेरा डाल रखा है।
पार्क में कांवड़ियों की विश्राम की व्यवस्था
दवा काउंटर, ओपीडी कॉरिडोर और पार्क के आसपास कांवड़िये विश्राम करते नजर आ रहे। रास्ते बंद होने से मरीजों के साथ डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को भी पहुंचने में परेशानी हो रही। दूधेश्वरनाथ मंदिर में शिवरात्रि पर लाखों शिवभक्त जलाभिषेक करते हैं। इसकी वजह से मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा चुका है। मंदिर से सटा होने की वजह से इसका असर अस्पताल की ओपीडी पर भी पड़ रहा है। सोमवार को एमएमजी अस्पताल में कुल 1492 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इनमें 597 महिलाएं, 673 पुरुष और 222 बच्चे ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचे। सीएमएस डा. राकेश कुमार के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। मार्ग बंद होने और यातायात व्यवस्था में बदलाव के कारण दूर-दराज से आने वाले मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरह संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। यहां 676 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सामान्य दिनों में अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा 900 से 1000 तक पहुंच जाता है।
भगवान के प्रति समर्पित वातावरण
अस्पताल परिसर में कांवड़ियों की मौजूदगी से माहौल पूरी तरह शिवभक्ति में रंगा हुआ है। कई कांवड़िये दवा काउंटर और ओपीडी कॉरिडोर के आसपास विश्राम कर रहे हैं। वहीं, शिवभक्तों की सेवा के लिए अस्पताल परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया है। 24 घंटे भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने भंडारे में पहुंचकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष हेमकरन नागर ने बताया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए पिछले 18 वर्षों से अस्पताल परिसर में भंडारा लगाया जा रहा है। भंडारे में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों का भी सहयोग मिल रहा है।
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