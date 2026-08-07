Ghaziabad News: कांवड़ : डीसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था परखी

Ghaziabad News: गाजियाबाद के डीसीपी ग्रामीण ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को हाई-विजिबिलिटी बेल्ट पहनाई और निशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। एसीपी कोतवाली और नंदग्राम ने भी कांवड़ मार्ग का जायजा लिया।

Ghaziabad News: -गंगनहर पटरी और दिल्ली-मेरठ मार्ग का निरीक्षण कर डीसीपी ग्रामीण ने पुलिसकर्मियों को हाई-विजिबिलिटी बेल्ट पहनाई -निशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन भी किया, एसीपी कोतवाली, नंदग्राम और वेवसिटी ने भी कांवड़ मार्ग का जायजा लिया

कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी लगातार मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में डीसीपी ग्रामीण ने गुरुवार देर रात बाइक से गंगनहर पटरी और दिल्ली-मेरठ मार्ग पर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, यातायात संचालन और पुलिस ड्यूटी का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में सुधार निरीक्षण के दौरान डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने रात में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को हाई-विजिबिलिटी बेल्ट पहनाई। उन्होंने बताया कि इन बेल्टों से अंधेरे में भी पुलिसकर्मी दूर से दिखाई देंगे, जिससे वाहन चालकों को उन्हें पहचानने में आसानी होगी और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। साथ ही यातायात संचालन भी अधिक सुरक्षित और सुचारु तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सुविधा के लिए लगाए गए निशुल्क चिकित्सा शिविर का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। उन्होंने शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों और स्वयंसेवकों को निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को उपचार के लिए इंतजार न करना पड़े और प्राथमिक चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था हर समय बनी रहे।

वालिंटियर्स का उत्साहवर्धन डीवीएफ के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया

उधर, एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय और एसीपी नंदग्राम जियाउद्जुदीन अहमद ने कांवड़ यात्रा में सहयोग कर रहे डिजिटल वालिंटियर फोर्स के सदस्यों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने वालिंटियर्स की सराहना करते हुए पुलिस के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की। एसीपी उपासना पांडेय ने विजयनगर क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी पुलिस बूथों का भी निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं, एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने तिमोही पुलिया से डासना मंदिर और सद्भावना कट तक कांवड़ यात्रा मार्ग का भ्रमण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की उपस्थिति और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए।