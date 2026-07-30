Ghaziabad News: सीवर का पानी गलियों में भरा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पिछले करीब दो माह से सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। सीवर और नालियां पहले से चोक होने के कारण हाल की बारिश का पानी भी नहीं निकल सका। इससे गंदा पानी गली से होते हुए पार्क तक पहुंच गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं कराया गया। इससे हालात और खराब हो गए हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी अंकित कश्यप ने बताया कि उनके घर के सामने सीवर ओवरफ्लो की समस्या दो माह से बनी हुई है। कई बार जीडीए अधिकारियों को शिकायत दी गई।

हर बार जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन मौके पर समस्या दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सीवर का गंदा पानी पूरी गली में फैलकर पास के पार्क तक पहुंच गया है, जहां रोजाना बच्चे खेलते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार फैले सीवर के पानी से दुर्गंध के साथ संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। सीवर लाइन और नालियां पहले से चोक होने के कारण बारिश का पानी भी नहीं निकल पा रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सीवर की सफाई और निकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई तो प्रदर्शन किया जाएगा। जीडीए के मुख्य अभियंता आलोक रंजन का कहना है कि पूर्व में सफाई कराई गई थी। टीम भेजकर फिर से ओवरफ्लो की समस्या को दूर किया जाएगा।