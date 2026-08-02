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Ghaziabad News: समस्याएं सुलझाने के लिए ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष प्रयाम सक्सेना ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर महासचिव सुदर्शन अवस्थी, उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम और मंत्री वरुण त्यागी उपस्थित थे।

Ghaziabad News: समस्याएं सुलझाने के लिए ज्ञापन सौंपा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा के कार्यालय में समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रयाम सक्सेना ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इस दौरान महासचिव सुदर्शन अवस्थी, उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम और मंत्री वरुण त्यागी मौजूद रहे।

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