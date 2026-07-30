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Ghaziabad News: भारतीय योग संस्थान का स्मृति दिवस मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में भारतीय योग संस्थान का 17वां स्मृति दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रियंका सचान ने संस्थान के संस्थापक प्रकाशलाल की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में योगाभ्यास, प्राणायाम और शांति पाठ का आयोजन किया। इस अवसर पर कई prominents उपस्थित थे।

Ghaziabad News: भारतीय योग संस्थान का स्मृति दिवस मनाया

Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में भारतीय योग संस्थान का 17वां स्मृति दिवस वसुंधरा एक के रेल विहार क्षेत्र के केंद्रों ने मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रियंका सचान ने बताया कि संस्थान के संस्थापक प्रकाशलाल की पुण्य तिथि को संस्थान के स्मृति दिवस के रुप में मनाया जाता है। मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार इस दौरान योगाभ्यास, प्राणायाम और शांति पाठ कराया गया। गंगा यमुना हिंडन एओए के अध्यक्ष एएन त्रिपाठी ने भारतीय योग संस्थान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर केंद्र प्रमुख संगीता सोनी, शशि यादव, शीतल रस्तोगी, ऊषा बडोला, मधु चतुर्वेदी, शैफाली जैन, अनिल सिंह, मनवीर गौतम आदि अन्य लोग मौजूद रहे।

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