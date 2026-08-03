Ghaziabad News: स्टेशन परिसर के सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में

गाजियाबाद, अमन वत्स। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ कर दी गई है। स्टेशन परिसर के सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। कंट्रोल रूम से 24 घंटे हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

श्रद्धालुओं की संख्या

हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रेन से हरिद्वार जाने के लिए गाजियाबाद स्टेशन पर श्रद्धालु आएंगे। आने वाले एक से दो दिन में इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने को जीआरपी पहले से ही अलर्ट मोड पर है। करीब 25 से अधिक कैमरे से पूरे स्टेशन परिसर की निगरानी की जा रही है। जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म आदि अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इन कैमरों की फुटेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तत्काल पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। स्टेशन परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में जीआरपी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म नंबर एक व दो पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी है। यहां मेडिकल टीम की भी सुविधा मौजूद है। हेल्प डेस्क पर नियमित ट्रेन व प्लेटफार्म संबंधित जानकारी दी जा रही है।