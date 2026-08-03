Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: स्टेशन परिसर के सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे से निगरानी में हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हेल्प डेस्क व मेडिकल टीम सुविधा के साथ उपलब्ध है।

Ghaziabad News: स्टेशन परिसर के सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में

Ghaziabad News: - कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद स्टेशन से हरिद्धार जाने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद - करीब 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी रख रहा जीआरपी, आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवान तैनात

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा: हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों और बस डिपो पर सुरक्षा कड़ी

सुरक्षा व्यवस्था

गाजियाबाद, अमन वत्स। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ कर दी गई है। स्टेशन परिसर के सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। कंट्रोल रूम से 24 घंटे हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

श्रद्धालुओं की संख्या

हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रेन से हरिद्वार जाने के लिए गाजियाबाद स्टेशन पर श्रद्धालु आएंगे। आने वाले एक से दो दिन में इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने को जीआरपी पहले से ही अलर्ट मोड पर है। करीब 25 से अधिक कैमरे से पूरे स्टेशन परिसर की निगरानी की जा रही है। जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म आदि अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इन कैमरों की फुटेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तत्काल पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। स्टेशन परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में जीआरपी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म नंबर एक व दो पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी है। यहां मेडिकल टीम की भी सुविधा मौजूद है। हेल्प डेस्क पर नियमित ट्रेन व प्लेटफार्म संबंधित जानकारी दी जा रही है।

सामान्य प्रश्न

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं?
करीब 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से पूरे स्टेशन परिसर की निगरानी की जा रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।