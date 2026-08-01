Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा के चलते साहिबाबाद मंडी में बढ़ी फल-सब्जियों की आवक

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। सावन माह में कांवड़ यात्रा के तेज होने के साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव शुरू हो गया है। विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू होने से फल एवं सब्जी कारोबारियों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। इसका असर साहिबाबाद फल एवं सब्जी मंडी में साफ दिखाई दे रहा है, जहां पिछले दो दिनों में फल और सब्जियों की आवक में करीब 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी में आलू, टमाटर, गोभी, कटहल, लौकी, भिंडी, हरी मिर्च और अन्य हरी सब्जियों के साथ-साथ सेब, केला, अमरूद, पपीता और मौसमी फलों की खेप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पहुंच रही है।

मंडी सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि सामान्य दिनों में आलू की आवक करीब 1800 से दो हजार कुंतल प्रतिदिन होती थी, जो बढ़कर 2,400 से 2,500 कुंतल पहुंच गई है। टमाटर की आवक 800 से बढ़कर 900 कुंतल, गोभी 350 से बढ़कर 450 कुंतल, कटहल 150 से बढ़कर 180 कुंतल प्रतिदिन हो गई है। फलों में केला 600 से बढ़कर 750 कुंतल, सेब 450 से बढ़कर 600 कुंतल और पपीता 250 से बढ़कर 320 कुंतल प्रतिदिन मंडी पहुंच रहा है। इसके अलावा लौकी, भिंडी, प्याज, हरी मिर्च और अन्य हरी सब्जियों की आवक में भी करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। मंडी सचिव ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्ग बंद रहने और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आढ़तियों ने पहले से अधिक मात्रा में माल मंगाना शुरू कर दिया है। इससे यात्रा के दौरान भी बाजार में फल और सब्जियों की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। व्यापारी फरदीन का कहना है कि अतिरिक्त माल मंगाने से कुछ दिन व्यापार प्रभावित नहीं होगा। इसलिए पहले से भंडारण कर रखा जा रहा है।