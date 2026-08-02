Ghaziabad News: स्काउट-गाइड शिविर का शुभारंभ
Ghaziabad News: मोदीनगर के मोदी कॉलेज में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा पांच दिवसीय जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। इसमें मोदीनगर क्षेत्र के 15 स्कूलों के 250 स्काउट-गाइड भाग ले रहे हैं। शिविर संयोजक डॉ. सतीश चंद अग्रवाल ने बताया कि प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित मोदी कॉलेज में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से आयोजित पांच दिवसीय जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। इसमें मोदीनगर क्षेत्र के करीब 15 विद्यालयों के 250 स्काउट-गाइड हिस्सा ले रहे हैं। जिला सचिव और शिविर संयोजक प्रधानाचार्य डॉ. सतीश चंद अग्रवाल ने बताया कि शिविर में प्रतिभागी अपने स्काउट-गाइड कौशल का प्रदर्शन करेंगे।
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