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Ghaziabad News: स्काउट-गाइड शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर के मोदी कॉलेज में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा पांच दिवसीय जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। इसमें मोदीनगर क्षेत्र के 15 स्कूलों के 250 स्काउट-गाइड भाग ले रहे हैं। शिविर संयोजक डॉ. सतीश चंद अग्रवाल ने बताया कि प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

Ghaziabad News: स्काउट-गाइड शिविर का शुभारंभ

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली-मेरठ मार्ग ​स्थित मोदी कॉलेज में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से आयोजित पांच दिवसीय जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। इसमें मोदीनगर क्षेत्र के करीब 15 विद्यालयों के 250 स्काउट-गाइड हिस्सा ले रहे हैं। जिला सचिव और शिविर संयोजक प्रधानाचार्य डॉ. सतीश चंद अग्रवाल ने बताया कि ​शिविर में प्रतिभागी अपने स्काउट-गाइड कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

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