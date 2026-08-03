Ghaziabad News: जर्जर सड़क से जल लेकर गुजरने में कांवड़ियों को परेशानी हो रही

सुरक्षा और यातायात तैयारियां

गाजियाबाद से लाखों की संख्या में शिवभक्त हर वर्ष कांवड़ लेकर गुजरते हैं। मेरठ रोड और मेरठ तिराहा से दिल्ली तक जीटी रोड प्रमुख कांवड़ मार्ग हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात और शिविरों की तैयारियां तो कर ली गई है। लेकिन प्रमुख मार्गों की हालत अभी भी नहीं सुधर सकी है। जीटी रोड पर श्याम पार्क, राजबाग, शहीद नगर मेट्रो स्टेशन, हिंडन बैराज, लिंक रोड और भोपुरा चौराहे से लोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। जीटी रोड से कलश कांवड़ लेकर गुजर रहे हर्ष भोले ने बताया कि मार्ग की हालत बेहद गंभीर है। अर्थला से लेकर श्याम पार्क मेट्रो तक कई स्थानों पर सड़क ऊची निजी है। श्याम पार्क मेंट्रो स्टेशन पर अधिक मात्रा में गिट्टियां फैली हुई है। दो बार गिरने की स्थिति बनी लेकिन भाई अवनीश भोले ने की सहायता से मार्ग से गुजर पा रहे है। स्थानीय निवासी हिमांशू शर्मा ने बताया कि श्याम पार्क पर दो दिन पहले ही आरसीसी की सड़क को बनाने के बाद शुरू किया था। लेकिन अब वह दोबारा जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग से गुजरने में पिछले साल भी यात्रियों को दिक्कत हुई थी। इस बार यात्रियों के पांव में कंकड़, पत्थर चुभ रहे है। शालीमार गार्डन निवासी जुगल किशोर ने बताया कि करीब 15 दिन से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कार्य अधूरा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को क्षतिग्रस्त मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान इन मार्गों से डीजे कांवड़, सेवा वाहन, एंबुलेंस और पुलिस के वाहन भी गुजरते हैं। सड़कें खराब होने से यातायात बाधित होने और जाम लगने की आशंका बनी हुई है.