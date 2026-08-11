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ट्रैफिक मैनेजमेंट पर अभी और काम करने की जरूरत : जिलाधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के समन्वय से व्यवस्थाएं बेहतर रहीं। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता जताई और बताया कि संवेदनशील स्थानों पर समय रहते नियंत्रण स्थापित किया गया। इस बार तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं नहीं हुईं।

ट्रैफिक मैनेजमेंट पर अभी और काम करने की जरूरत : जिलाधिकारी

गाजियाबाद, संजीव वर्मा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन के बेहतर समन्वय से व्यवस्था पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर रही। हालांकि, ट्रैफिक मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाने के लिए अभी कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में यातायात व्यवस्था को और सुचारु बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच लगातार समन्वय बना रहा। इसके चलते संवेदनशील स्थानों पर समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। यही वजह रही कि इस बार तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं हुईं।

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अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी की। उन्होंने बताया कि छोटे हरिद्वार में भी इस बार व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया था। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण यहां किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से भीड़ की निगरानी और मैनेजमेंट में काफी मदद मिली। कैमरों के जरिए स्थिति पर नजर रखकर जरूरत के अनुसार तत्काल निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा से मिले अनुभवों के आधार पर कमियों को चिन्हित कर अगले साल ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

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