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Ghaziabad News: सील तोड़कर किया दुकान खोलने पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में जीडीए की सील तोड़कर अवैध रूप से दुकानों का संचालन करने का मामला सामने आया है। जीडीए के अधिकारी ने पुलिस से बताया कि बिना अनुमोदित मानचित्र के निर्माण किया गया था। सभी दुकानों को नवंबर 2025 में सील किया गया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें खोला गया। आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Ghaziabad News: सील तोड़कर किया दुकान खोलने पर मुकदमा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। जीडीए की सील तोड़कर अवैध रूप से दुकानों खोलने का मामला सामने आया है। जीडीए के अवर अभियंता अखिल मिश्रा ने पुलिस को बताया कि शालीमार गार्डन स्थित भूखंड बी-258 पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किया गया था। नोटिस देने के बाद नवंबर 2025 को दुकानों को सील कर दिया गया था। दूसरे ही दिन सील को तोड़कर दुकानों का संचालन शुरू कर दिया गया। उन्होंने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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