Ghaziabad News: सील तोड़कर होटल खोला, मुकदमा दर्ज
Ghaziabad News: इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आवासीय भवन में होटल चलाने के लिए लगाई गई सील को तोड़ कर दोबारा होटल चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अवर अभियंता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि होटल के संचालक ने सील तोड़ कर नियमों का उल्लंघन किया है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आवासीय भवन में होटल चलाने पर लगाई गई सील तोड़कर दोबारा होटल चलाने का मामला सामने आया है। आवास एवं विकास परिषद के अवर अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में कोचिंग संस्थान हादसे के बाद परिषद ने वसुंधरा में सर्वे कर आवासीय भवनों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया था। निर्माण खंड-1 के अवर अभियंता प्रभाकर झा ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर-3 स्थित भवन में अशोक नागर और अन्य लोग आवासीय उपयोग के विपरीत द क्लाउड इन नाम से होटल का संचालन कर रहे थे।
इस पर परिषद ने 21 जुलाई को होटल को सील करने का आदेश जारी कर 22 जुलाई को होटल को सील कर दिया था। उन्होंने बताया कि हाल ही में निरीक्षण के दौरान इस होटल की सील टूटी मिली और होटल खुला था। आरोप है कि अशोक नागर ने अपने साथियों संग मिलकर सील तोड़ दी और नोटिस का उल्लंघन किया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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