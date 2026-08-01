Ghaziabad News: बीबीएफएस खैतान ने चार गोल से मैच जीता
Ghaziabad News: गाजियाबाद में हाईटेक वर्ल्ड स्कूल में ब्लू कब्स फुटबॉल लीग के तहत चार मैच आयोजित किए गए। पहले मैच में बीबीएफएस खैतान ने जीसीएफसी-बी को चार गोल से हराया। अन्य मैचों में स्ट्राइकर, हाईटेक और एमटीएफए ने जीत हासिल की। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हेमंत पवार ने जानकारी दी।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। हाईटेक वर्ल्ड स्कूल में चल रही ब्लू कब्स फुटबॉल लीग में शनिवार को चार मुकाबले हुए। गाजियाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हेमंत पवार ने बताया कि पहला मैच बीबीएफएस खैतान और जीसीएफसी-बी के बीच खेला गया। मैच में चार गोल से बीबीएफएस खैतान ने जीत हासिल की। दूसरा मैच स्ट्राइकर, तीसरा मैच हाईटेक और चौथा मुकाबला एमटीएफए ने जीता।
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