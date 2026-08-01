Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: बीबीएफएस खैतान ने चार गोल से मैच जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में हाईटेक वर्ल्ड स्कूल में ब्लू कब्स फुटबॉल लीग के तहत चार मैच आयोजित किए गए। पहले मैच में बीबीएफएस खैतान ने जीसीएफसी-बी को चार गोल से हराया। अन्य मैचों में स्ट्राइकर, हाईटेक और एमटीएफए ने जीत हासिल की। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हेमंत पवार ने जानकारी दी।

Ghaziabad News: बीबीएफएस खैतान ने चार गोल से मैच जीता

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। हाईटेक वर्ल्ड स्कूल में चल रही ब्लू कब्स फुटबॉल लीग में शनिवार को चार मुकाबले हुए। गाजियाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हेमंत पवार ने बताया कि पहला मैच बीबीएफएस खैतान और जीसीएफसी-बी के बीच खेला गया। मैच में चार गोल से बीबीएफएस खैतान ने जीत हासिल की। दूसरा मैच स्ट्राइकर, तीसरा मैच हाईटेक और चौथा मुकाबला एमटीएफए ने जीता।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।