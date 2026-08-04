Ghaziabad News: पेड़ों की शाखाओं से हादसे का डर

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, बृज विहार समेत कई इलाकों में पेड़ों की बढ़ी हुई शाखाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं। कई स्थानों पर शाखाएं बिजली के तारों से उलझी हैं, जबकि कई सड़क पर झुक गई हैं। इससे बारिश के दौरान करंट फैलने और सड़क हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है। बृज विहार निवासी अशोक पांडे का कहना है कि लंबे समय से पेड़ों की छंटाई नहीं होने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। बारिश और तेज हवा के दौरान शाखाएं बिजली के तारों पर दबाव बनाती हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी रहता है। वहीं, सड़क पर झुकी शाखाओं से वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। कई स्थानों पर वाहन शाखाओं से टकरा जाते हैं।