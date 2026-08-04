Ghaziabad News: पेड़ों की शाखाओं से हादसे का डर
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन क्षेत्र के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, बृज विहार में पेड़ों की लंबी शाखाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। बारिश और तेज़ हवा के कारण यह शाखाएं बिजली के तारों पर असर डालती हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। बृज विहार निवासी ने छंटाई की मांग की है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, बृज विहार समेत कई इलाकों में पेड़ों की बढ़ी हुई शाखाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं। कई स्थानों पर शाखाएं बिजली के तारों से उलझी हैं, जबकि कई सड़क पर झुक गई हैं। इससे बारिश के दौरान करंट फैलने और सड़क हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है। बृज विहार निवासी अशोक पांडे का कहना है कि लंबे समय से पेड़ों की छंटाई नहीं होने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। बारिश और तेज हवा के दौरान शाखाएं बिजली के तारों पर दबाव बनाती हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी रहता है। वहीं, सड़क पर झुकी शाखाओं से वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। कई स्थानों पर वाहन शाखाओं से टकरा जाते हैं।
अभय खंड और न्याय खंड में पेड़ों की छंटाई कराई
उद्यान विभाग ने मंगलवार को इंदिरापुरम के न्यायखंड-एक और अभयखंड-एक में पेड़ों की छंटाई कराई। पार्षद हरीश कड़ाकोटी ने बताया कि लोगों की शिकायतों के आधार पर अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 10 पेड़ों की छटाई कराई गई है। पार्षद ने कहा कि जहां-जहां पेड़ों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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