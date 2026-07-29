Ghaziabad News: जिले के 30 उच्च जोखिम क्षेत्र में होगी हेपेटाइटिस की जांच

Ghaziabad News: स्वास्थ्य विभाग हेपेटाइटिस रोगियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा। आगामी 15 सप्ताह तक 30 उच्च जोखिम क्षेत्रों में मोबाइल टीम द्वारा जांच की जाएगी। केयर फाउंडेशन के सहयोग से सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें मरीजों की स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई है।

Ghaziabad News: मंगलवार और गुरुवार को मोबाइल वैन से क्षेत्रों में जाकर मौके पर की जाएगी जांच स्वास्थ्य विभाग हेपेटाइटिस रोगियों की पहचान एनजीओ के साथ मिलकर करेगा

विशेष अभियान की शुरुआत गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। हेपेटाइटिस की पहचान और संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। जिले के 30 उच्च जोखिम (हाई रिस्क) क्षेत्रों में मोबाइल टीम हेपेटाइटिस की जांच करेगी। अभियान के पहले चरण में आगामी 15 सप्ताह तक इन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

सेमिनार का आयोजन स्वास्थ्य विभाग ने केयर फाउंडेशन एनजीओ के सहयोग से मरीजों की स्क्रीनिंग की योजना तैयार की है। इसको लेकर बुधवार को सीएमओ सभागार में 30 उच्च जोखिम क्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें एमएमजी अस्पताल के फिजिशियन डा. आलोक रंजन ने संवेदनीकरण किया। डा. आलोक ने हेपेटाइटिस के लक्षण, उपचार और जांच के तरीके को विस्तार से बताया। सेमिनार में बताया गया कि इन क्षेत्रों में मुख्यतः गर्भवती महिलाएं, हेपेटाइटिस से ग्रसित परिवार के सदस्य, इजेक्शन द्वारा नशा करने वाले व्यक्ति एवं सामान्य व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, वायरल लोड जांच की जाएगी। लोगों को घर के समीप ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया कि मोबाइल मेडिकल टीम प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को तय क्षेत्रों में पहुंचेगी और मौके पर ही लोगों के रक्त के नमूने लेकर जांच करेगी। जांच के लिए आवश्यक मशीन और तकनीकी सहयोग नेचुरल्स केयर इंडिया फाउंडेशन उपलब्ध कराएगा। अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है जो हेपेटाइटिस से infected हैं लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सेमिनार में एपिडिमियालॉजिस्ट डा. शिवी अग्रवाल एवं माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट उपस्थिति रहे।

संपर्कों की जांच की प्रक्रिया कोरोना की तर्ज पर होगी संपर्कों की जांच

जांच में मरीज के हेपेटाइटिस पॉजिटिव पाए जाने पर उसके जीवनसाथी की भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा संक्रमण के स्रोत और फैलाव का पता लगाने के लिए कोरोना महामारी की तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मॉडल अपनाया जाएगा। इससे संक्रमण की श्रृंखला को समय रहते रोका जा सकेगा।

चिन्हित हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में आदर्श नगर खोड़ा, अभयखंड, मोदीनगर, साहिबाबाद, हरसांव गोविंदपुरम, जगजीवनपुर, वसुंधरा, भोपुरा, सुदामापुरी, मसूरी, पुरसी मुरादनगर, विजय नगर, अकबरपुर बहरामपुर, आदर्श मंडी, लालबाग, आंबेडकर नगर, मकरेड़ा, मुकीमपुर, कमला नेहरू नगर, बसंतपुर सैंथली, बिहारीपुरा, महमूदाबाद, इनायतपुर, हिंडन विहार, राजेंद्र नगर, पूजा कॉलोनी लोनी, शहीद नगर, इकरामनगर लोनी शामिल हैं।

मोबाइल टीम क्षेत्र में आने पर बिना किसी झिझक के जांच कराएं। हेपेटाइटिस की समय पर पहचान और इलाज से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है।

- डा. आरके गुप्ता, नोडल अधिकारी, हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम