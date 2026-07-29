Ghaziabad News: निगम के बूस्टिंग स्टेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर लगेंगे

Ghaziabad News: - स्काडा सिस्टम से पानी की आपूर्ति पर रहेगी पल-पल की नजर निगम के बूस्टिंग स्टेशन होंगे लगेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर

Ghaziabad News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। साइबर सिटी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत शहरभर में स्थित नगर निगम के सभी 144 बूस्टिंग स्टेशनों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

बूस्टिंग स्टेशनों की तकनीकी व्यवस्था बूस्टिंग स्टेशनों पर डिजिटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर और स्काडा सिस्टम से जुड़े आरटीयू पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर निगम द्वारा करीब दस करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निगम की इस आधुनिक प्रणाली के लागू होने के बाद नगर निगम मुख्यालय में बैठे अधिकारी एक क्लिक पर यह देख सकेंगे कि किस बूस्टिंग स्टेशन से किस क्षेत्र में प्रतिदिन कितने लीटर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और किस क्षेत्र में कितने वैध व अवैध कनेक्शन मौजूद हैं। इस कदम से न केवल पानी की बर्बादी और चोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी।

डिजिटल निगरानी से रुकेगी पानी की बर्बादी और चोरी अब तक बूस्टिंग स्टेशनों से जलापूर्ति का सटीक रिकॉर्ड मैन्युअली या अनुमान के आधार पर रखा जाता था, जिससे कई इलाकों में पानी के लीकेज और अवैध उपयोग की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। नई प्रणाली के तहत, हर बूस्टिंग स्टेशन से निकलने वाले पानी की एक-एक बूंद का हिसाब नगर निगम के पास उपलब्ध होगा। फ्लो मीटर के जरिए पानी के प्रवाह का सटीक मापन होगा, वहीं अवैध कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें नियमित करने या काटने में आसानी होगी। इससे शहर के अंतिम छोर पर स्थित घरों तक भी समान दबाव के साथ पेयजल पहुंचाना संभव हो सकेगा।

क्या होता है आरटीयू पैनल और स्काडा सिस्टम? बूस्टिंग स्टेशनों के आधुनिकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरटीयू (रिमोट टर्मिनल यूनिट) पैनल की होगी। आरटीयू एक औद्योगिक नियंत्रण पैनल है, जो फील्ड उपकरणों (जैसे सेंसर, वॉल्व, मोटर व फ्लो मीटर) और केंद्रीय स्काडा मास्टर सिस्टम के बीच एक मजबूत पुल (इंटरफेस) का कार्य करता है। यह पैनल बूस्टिंग स्टेशन पर लगे सेंसर से पानी के दबाव, प्रवाह और मोटर स्थिति का डेटा एकत्र कर उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है। आरटीयू इस डिजिटल डेटा को वायरलेस या फाइबर नेटवर्क के जरिए सेंट्रल स्काडा मॉनिटरिंग स्टेशन तक तुरंत भेजता है। सेंट्रल स्काडा सिस्टम से निर्देश प्राप्त करके आरटीयू पैनल फील्ड मशीनों और वॉल्व को आवश्यकतानुसार चालू या बंद करने का काम भी संभालता है।

निगम की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम नगर निगम प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पेयजल आपूर्ति में होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है। शहर के तेजी से विस्तार और बढ़ती आबादी के बीच पेयजल प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती रहा है। बूस्टिंग स्टेशनों पर लगने वाले इस सिस्टम के जरिए वाणिज्यिक व आवासीय क्षेत्रों में पानी की खपत के अनुसार बिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे निगम की आय में इजाफा होगा।

कोट पानी आपूर्ति की निगरानी के लिए सभी बूस्टिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर वित्त एंव संविदा समिति की बैठक में बजट को अनुमति दे दी गई है। पांच साल के लिए निजी एजेंसी इसकी मरम्मत एंव रखरखाव करेगी।

- राज रानी मल्होत्रा, मेयर, नगर निगम, गुरुग्राम।