Ghaziabad News: फ्लैट से रिवॉल्वर, बीस कारतूस और नगदी चोरी
Ghaziabad News: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विला डे सोसाइटी में राकेश त्यागी के फ्लैट से चोरी की घटना हुई। चोर ने रिवॉल्वर, उसका लाइसेंस, 20 कारतूस और 5000 रुपये नगद चुराए। एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विला डे सोसाइटी निवासी राकेश त्यागी ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि उनके नाम लाइसेंसी रिवॉल्वर है। छह मई की रात फ्लैट से अज्ञात चोर लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसका लाइसेंस, करीब 20 कारतूस और पांच हजार रुपये नगद चोरी कर ले गए। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।