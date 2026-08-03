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Ghaziabad News: फ्लैट से रिवॉल्वर, बीस कारतूस और नगदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विला डे सोसाइटी में राकेश त्यागी के फ्लैट से चोरी की घटना हुई। चोर ने रिवॉल्वर, उसका लाइसेंस, 20 कारतूस और 5000 रुपये नगद चुराए। एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है।

Ghaziabad News: फ्लैट से रिवॉल्वर, बीस कारतूस और नगदी चोरी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विला डे सोसाइटी निवासी राकेश त्यागी ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि उनके नाम लाइसेंसी रिवॉल्वर है। छह मई की रात फ्लैट से अज्ञात चोर लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसका लाइसेंस, करीब 20 कारतूस और पांच हजार रुपये नगद चोरी कर ले गए। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया है।

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